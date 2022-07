BM recaptura foragido

A Brigada Militar (BM) de Caçapava prendeu um homem de 27 anos, natural de Porto Alegre e com antecedentes criminais, na tarde de segunda-feira, dia 25, na Rua Luiz Coelho Leal, na Vila Sul. Conforme a BM, após receber denúncia anônima de que um foragido da justiça estava traficando drogas em via pública, uma guarnição se dirigiu ao local indicado. Ao abordar o suspeito, os policiais encontraram, em sua cintura, uma pistola da marca Bersa, calibre 9mm, com numeração suprimida e carregada e com 14 munições.

Ainda de acordo com a BM, no bolso do suspeito, havia uma outra munição do mesmo calibre; R$ 644,00; 147 pedras de uma substância semelhante a crack, pesando 23g; 20 porções de uma substância semelhante a maconha, pesando 42g; e um celular. Também foram apreendidos uma mochila e R$ 30,25 devidamente fracionados, o que, segundo a BM, é característico de ser proveniente de tráfico.

O suspeito foi preso e conduzido ao Pronto Atendimento para exames de praxe e, posteriormente, à Delegacia local, onde fora autuado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele permanecerá à disposição da Justiça no Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

Foto: BM/Divulgação