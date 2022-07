Bombeiros atendem duas ocorrências de incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Caçapava atendeu a duas ocorrências de incêndio entre a tarde de quinta-feira, dia 07, e a madrugada de hoje, dia 08, uma delas com uma vítima fatal.

Conforme o CBM, o primeiro chamado foi por volta das 18h, no Bairro Pazinato. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um galpão no pátio de uma residência tomado pelo fogo. Foi efetuado o combate e a extinção das chamas, eliminando o risco aos moradores e vizinhos. A causa está sendo investigada.

O segundo incêndio, de acordo com o CBM, ocorreu em uma casa de madeira no Bairro Pinheiro, por volta das 2h45min, e deixou uma pessoa morta. Populares informaram aos bombeiros que a residência estava desabitada há um bom tempo, pois sua proprietária reside na Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso (Ascai). Após o controle do incêndio e o rescaldo dos destroços, foi encontrada uma vítima carbonizada, que, segundo informações passadas pelos vizinhos ao CBM, possivelmente seja um morador de rua que às vezes acessava a residência. A Polícia Civil isolou o local e aguarda a chegada da Perícia.

Foto: CBM/Divulgação