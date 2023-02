Dois homens são presos em Caçapava

Dois homens foram presos em duas diferentes ações na sexta-feira, dia 03, em Caçapava. De acordo com a Policia Civil, na primeira delas, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Bairro Santa Rita. No local, foram apreendidos 440 gramas de maconha, quatro gramas de cocaína e quatro celulares. Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas.

Já na segunda ação, conforme a Polícia, a partir de informações recebidas, foi descoberto o endereço onde um foragido poderia estar escondido. Os policiais foram até lá e, após autorização da moradora da residência, realizaram buscas. O homem, de 32 anos, foi encontrado com um revólver calibre 38 com numeração raspada, seis munições e 489 gramas de maconha. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de uso proibido.

Foto: Polícia Civil/Divulgação