Dois homens são presos pela BM

A Brigada Militar (BM) prendeu dois homens, em duas diferentes ações, na terça-feira, dia 14, em Caçapava. De acordo com a BM, primeiro, por volta das 15h, uma guarnição abordou um homem de 25 anos, natural do município, contra o qual havia um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. Ele foi preso, conduzido ao Pronto Atendimento (PA) e, após ser realizado o registro na Delegacia, encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

Também segundo a BM, na segunda ação, por volta das 18h, os policiais avistaram uma motocicleta tripulada por dois homens, um de 31 anos e outro de 50, ambos naturais de Caçapava. Após consulta, descobriram que o veículo estava com o licenciamento vencido, o que motivou a abordagem. Na mochila do homem mais velho, foi encontrado um revólver calibre .22, com sete munições intactas no tambor, e outras cinco munições (foto). A motocicleta foi recolhida, e o homem de 50 anos, encaminhado ao PA e à Delegacia para registro. Após pagar fiança, ele foi liberado.

Foto: BM/Divulgação