Homem é preso por receptação e posse de entorpecentes

Um homem de 40 anos foi preso pela Brigada Militar (BM) por receptação e posse de entorpecentes, na madrugada de hoje, dia 26.

De acordo com a BM, policiais realizavam patrulhamento de rotina quando, por volta das 4h, na Rua Benjamin Constant, viram uma motocicleta Honda CG Titan 125, que havia sido furtada na manhã de terça-feira, dia 23. Eles abordaram o condutor, que teria dito que a moto pertencia a um amigo, mas não soube informar o nome.

Ainda conforme a BM, durante busca pessoal, foram encontrados três gramas de cocaína no bolso da calça do suspeito. Ele foi preso, encaminhado ao Pronto Atendimento para realizar o exame de corpo de delito e, depois, conduzido à Delegacia para registro. Como a fiança estipulada não foi paga, o homem, natural de Guaíba e com antecedentes criminais, foi levado para o Presídio Estadual de Caçapava do Sul. A motocicleta foi removida ao deposito do Detran-RS.

Foto: BM/Divulgação