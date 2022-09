Homem é preso por tentativa de estupro

Um homem foi preso no início da manhã de hoje, dia 07 de setembro, na Av. Presidente Kennedy, por tentativa de estupro. Segundo a Brigada Militar, por volta das 5h, após receber uma ligação anônima informando que uma jovem gritava por socorro, uma guarnição se deslocou até a Vila Batista. No trajeto, os policiais abordaram um homem que possuía as características informadas na denúncia.

Também de acordo com a BM, logo em seguida, os policiais encontraram a vítima bastante nervosa, chorando e com escoriações no braço direito e na coxa direita. Ela estava acompanhada pela mãe do suspeito, que relatou que ele estaria acompanhando a jovem quando, próximo a um terreno baldio, teria tentado agarrá-la, a derrubado no chão e puxado sua saia para cima. Como ela resistia e gritava por socorro, ele teria tapado sua boca e a agredido com pontapés, conseguindo se desvencilhar e fugir.

O suspeito e a jovem foram conduzidos ao Pronto Atendimento e, após, à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.