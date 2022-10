Homem é preso por tentativa de homicídio

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado na terça-feira, dia 04, no Bairro Floresta, em Caçapava. Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 15h50min e, logo após receber as informações, uma equipe se dirigiu ao local, onde foi possível analisar imagens de câmeras e identificar o suspeito, um caçapavano com extensa ficha criminal, que inclui homicídios.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima, um homem de 18 anos e natural de Lavras do Sul, foi baleada na cabeça e levada para o hospital, mas faleceu por volta das 22 horas. Com isso, o crime passa a ser tratado como homicídio. O suspeito está detido no Presídio de Caçapava.

Foto: Polícia Civil/Divulgação