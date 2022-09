Homem é preso por tráfico de drogas

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada de quarta-feira, dia 21, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 153, em Caçapava, por tráfico de drogas. Segundo a PRF, durante ação de combate à criminalidade, um carro com placas do município foi abordado, e o motorista disse que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e que ia de Porto Alegre para Caçapava. Ao consultarem o sistema, os policiais confirmaram a informação, e descobriram que ele possuía antecedentes por tráfico de drogas.

Também de acordo com a PRF, em busca no interior do automóvel, foi encontrado meio quilo de cocaína em um compartimento oculto e, com o motorista, aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. O homem, além de ser preso por tráfico, também foi autuado por dirigir com a CNH vencida. Ele foi encaminhado à polícia judiciária, e o automóvel, o dinheiro e a droga, apreendidos.

Foto: PRF/Divulgação