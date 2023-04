Homem é preso por tráfico de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 40 anos, natural de Gravataí, na noite de sábado, dia 1º, por tráfico de drogas, na BR 290, em Caçapava. Ele teria dito aos policiais que havia sido pago para trazer a droga de Porto Alegre para o município.

Conforme a PRF, em uma ação de combate ao crime, foi abordado um Corsa, com placas de Arambaré/RS e que vinha de Porto Alegre. Ao realizarem uma busca minuciosa no interior do veículo, os policiais teriam encontrado um quilo de cocaína e um quilo de crack.

Ainda segundo a PRF, essa é a terceira vez que o suspeito é preso por tráfico de drogas. As outras duas prisões ocorreram em Sapucaia do Sul, onde, além da droga, ele possuía munições de arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante e, assim como o carro, encaminhado à Polícia judiciária para as devidas procedências.

Foto: PRF/Divulgação