Homem morre vítima de atropelamento

Um homem morreu na noite de quarta-feira, 1º de fevereiro, vítima de um atropelamento ocorrido na Avenida Lima e Silva (saída para Lavras). Conforme o delegado Bruno Carnaúba, o motorista do veículo envolvido, um táxi, prestou integral socorro à vítima, permanecendo no local até a chegada da Brigada Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele passou pelo teste do etilômetro, que resultou negativo.

Também segundo o delegado, a vítima chegou a ser levada ao hospital, mas faleceu em razão das lesões. O motorista foi levado à Delegacia, onde foi ouvido e liberado.

– Cabe destacar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê que, nos casos de acidente que resulte vítima, não seja realizada a prisão em flagrante do condutor, nem exigida fiança se ele prestar pronto e integral socorro à vitima. Esse foi o caso, de modo que o motorista não foi preso – informou o delegado.

Ainda de acordo com ele, agora, será instaurado Inquérito Policial para apurar as condutas e, logo após, o documento será remetido ao Judiciário e ao Ministério Público, que é titular da ação penal.