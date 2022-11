Incêndio atinge unidade da Cotrisul

Um incêndio está atingindo, desde o começo da noite deste domingo (20), a unidade da Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul), na Avenida Lima e Silva (saída para Lavras). O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Caçapava já está no local, e a Prefeitura, conforme sua Assessoria de Comunicação, solicitou o apoio dos batalhões de Lavras do Sul e de São Sepé para o combate das chamas. Em breve, maiores informações.

Atualizada segunda-feira, 21 de novembro:

Conforme o 1º Sargento Rodrigo Vazquez, do CBM de Caçapava, o batalhão foi acionado às 20h02min de domingo. Ao chegar ao local, os bombeiros conseguiram fazer uma linha de segurança, impedindo que as chamas se alastrassem do pavilhão Sul, onde ocorria o incêndio, para outras edificações. O fogo foi controlado por volta da meia-noite, quando iniciou-se o trabalho de rescaldo para apagar os focos restantes. Na manhã de segunda-feira, os bombeiros ainda trabalhavam no local.

Ainda de acordo com o Sargento, no pavilhão incendiado eram armazenados grãos e algumas máquinas, e no momento do sinistro não havia ninguém no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Bombeiros de São Sepé e de São Gabriel apoiaram no combate ao incêndio, assim como as empresas Fida, Inducal e Dagoberto Barcellos. Apesar de solicitada a ajuda do CBM de Lavras do Sul, os bombeiros da cidade não puderam prestar auxílio. Segundo informou o prefeito do município vizinho, Sávio Prestes, nas redes sociais, o batalhão não tem aparato para combate a incêndio.

Também na manhã de segunda-feira, a Cotrisul divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido. Conforme o documento, “o fogo atingiu uma das instalações, onde estavam embalagens, alguns insumos e maquinários referentes ao empacotamento de arroz” e “apenas o carregamento de arroz empacotado será afetado pelos próximos dias, todas as demais operações da Cotrisul seguem sem impacto”. Confira a nota na íntegra:

Foto: Catherine Vargas/Imprensa Prefeitura