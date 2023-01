Ladrões arrombam lotérica no Centro

Uma lotérica localizada no Centro de Caçapava foi arrombada entre a noite de ontem, dia 08, e a madrugada de hoje, dia 09. De acordo com a proprietária do estabelecimento, ela chegou ao local em seu horário habitual nesta manhã e, ao aproximar-se da entrada de um escritório, percebeu que havia uma sombrinha aberta.

– Aquilo me chamou a atenção. As sombrinhas que os clientes deixam aqui, ou as nossas, deixamos dentro do banheiro, fechadas. Aí eu comecei a notar que havia algo errado – contou.

Também de acordo com ela, estima-se que os assaltantes tenham arrombado o local entre 21h30min e 22h de ontem, e permanecido no interior do estabelecimento até por volta das 3h de hoje. Para acessar o interior do prédio, eles entraram por uma porta lateral e quebraram uma laje, uma parede e romperam duas grades protetoras para chegar até o escritório, onde abriram dois cofres. O valor levado não foi divulgado.

– Um dos cofres, parecia que haviam rasgado. Este era um cofre leve, menos resistente, onde ficava o dinheiro que utilizávamos para começar o dia. O outro é um cofre que não temos acesso, mais resistente – relatou.

Ainda de acordo com a proprietária, além de abrir os cofres, os assaltantes também reviraram o escritório, e utilizaram um tapete retirado dali para se proteger das câmeras de segurança. As imagens também foram levadas por eles.

– Acredito que tenham achado as filmagens depois, devido aos cuidados que tomaram. Foi coisa de profissional – finalizou.

A Polícia Civil investiga o caso.