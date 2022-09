Ônibus é apreendido em Caçapava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal apreenderam um ônibus carregado com eletrônicos e bebidas de origem estrangeira na tarde de hoje, dia 23, na BR 153, em Caçapava. Segundo a PRF, as equipes abordaram o veículo, com placas de Guarani das Missões e que se dirigia de Santana do Livramento a Caxias do Sul, e ao verificar seu interior, encontraram grande quantidade de eletrônicos, como caixas de som e robôs aspiradores, equipamentos médicos, lentes de contato e bebidas de origem estrangeira, ocupando todo o compartimento de carga. O ônibus e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados ao depósito da Receita Federal em Santa Maria.

Foto: PRF/Divulgação