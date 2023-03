Polícia prende mulher por furto

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, na manhã de hoje, 1º de março, uma mulher de 39 anos pelo crime de furto.

Conforme a PC, ela havia sido contratada para ser a cuidadora de uma senhora de 67 anos, portadora de Alzheimer, e teria levado a vítima até um banco e solicitado uma segunda via do cartão bancário. Com ele, teria efetuado saques de diversos valores.

Ainda de acordo com a PC, no dia da prisão, os policiais flagraram a cuidadora na sala de autoatendimento do banco, tentando efetuar um saque, sem êxito. A Polícia contatou o gerente da agência, e confirmou que ela havia realizado oito saques, no valor total de R$ 13.650,00.

Foto: PC/Divulgação