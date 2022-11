Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira, dia 17, no Bairro Promorar, um homem de 31 anos, suspeito de tentativa de homicídio e que estava foragido. De acordo com a Polícia, investigações apontam que ele é o autor de um disparo de arma de fogo que atingiu um homem de 32 anos no rosto. O crime ocorreu em 10 de setembro.

Ainda conforme a Polícia, na residência do suspeito, foi apreendida uma motocicleta adulterada, além de munição e droga. Ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.