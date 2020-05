Foto: Divulgação PRF

Traficante usava tornozeleira eletrônica e foi preso após tentar fugir

Na noite deste domingo (17) a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar prenderam um traficante. Com ele foram encontrados algumas gramas de maconha e cocaína além de dinheiro recebidos das atividades ilícitas.

Durante Operação Integrada de combate à criminalidade em São Sepé, no Beco dos Maidanas, a Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar prenderam um traficante de 35 anos natural de Vila Nova do Sul. O individuo tentou fugir e ocultar a droga que havia consigo. Ao ser preso, foi verificado que ele já usava tornozeleira eletrônica. Com ele foram encontrados algumas gramas de maconha e cocaína além de 54 reais oriundos do tráfico de drogas.

A droga e o dinheiro foram encaminhados à polícia civil local com o preso em flagrante pelo tráfico de drogas.

Informações: PRF