PRF flagra motorista dormindo ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão invadindo a pista contrária e também o acostamento na BR 392, em Caçapava, na manhã de terça-feira, dia 26. Conforme a PRF, policiais que realizavam patrulhamento na rodovia viram o veículo sendo dirigido de forma perigosa. Ele foi abordado logo à frente.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista informou que havia dormido na direção. Ele fez o teste do bafômetro e não foi constatada a ingestão de álcool. O tacógrafo (equipamento que registra velocidade e tempo) do caminhão não estava funcionando, motivo pelo qual o condutor não conseguiu comprovar há quanto tempo estava dirigindo e se havia descansado. O Código de Trânsito Brasileiro obriga que os motoristas profissionais do transporte de cargas (caminhoneiros) descansem, no mínimo, 11 horas a cada 24 horas de trabalho.

A PRF também informou que o motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e irá responder em liberdade pelo crime de direção perigosa. Ele foi multado por dirigir na contramão, por estar com o exame toxicológico vencido, por não comprovar o tempo de direção e descanso, e por estar com o tacógrafo defeituoso. O veículo foi retido até que o motorista cumprisse o descanso obrigatório ou apresentasse outro condutor.

Foto: PRF/Divulgação