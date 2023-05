PRF prende contrabandista em Caçapava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um contrabandista e apreendeu mais de 220 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira na BR 392, em Caçapava, na noite de quarta-feira, dia 24.

Conforme a PRF, durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram uma camionete, com placas de Bagé, e ao vistoriarem o compartimento de carga do veículo, encontraram diversas embalagens de agrotóxicos de procedência estrangeira, proibidos no Brasil, e cuja utilização causa riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Ainda segundo a PRF, o motorista, de 31 anos e natural de Aceguá, foi preso em flagrante. Ele não tinha antecedentes criminais e responderá pelo crime de contrabando, estando sujeito à pena de reclusão de dois a cinco anos.

Foto: PRF/Divulgação