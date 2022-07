PRF prende duas mulheres com drogas em Caçapava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres transportando drogas na BR 290, em Caçapava, por volta das 8 horas da manhã. Segundo a PRF, os policiais realizavam policiamento na rodovia e abordaram um Citroën C3, com placas de Restinga Sêca. Ao verificarem as malas que estavam sobre o banco traseiro e no porta-malas, encontraram quase 30 quilos de maconha, além de 500 gramas de cocaína e 250 gramas de crack.

Também conforme a PRF, as mulheres são santamarienses, de 37 e 20 anos de idade, e confessaram que estavam levando a droga para Santa Maria para quitar uma dívida com o tráfico. No carro, também estava a filha de uma delas, de apenas 5 anos. As três ocupantes do veículo e as drogas foram encaminhadas para a polícia judiciária local.