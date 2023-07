PRF prende receptadores de carga de soja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de ontem, dia 11, três homens por receptação de soja furtada de um bitrem, na BR 392, em Santana da Boa Vista. Eles trafegavam pela mesma rodovia, na altura de Canguçu, em um caminhão emplacado em Caçapava. Parte da carga foi recuperada.

Conforme a PRF, durante a madrugada de ontem, criminosos teriam aproveitado que o relevo acidentado da BR 392, em Santana, faz com que os veículos transitem em baixa velocidade para abrirem a escotilha de descarregamento de um semirreboque carregado com soja, fazendo com que grande quantidade de grãos ficasse esparramada sobre a rodovia. O motorista não teria percebido o crime e, ao descobrir o ocorrido, acionou a polícia, que encontrou parte da carga sobre a pista e parte já ensacada. Os policiais realizaram buscas no local, mas ninguém foi encontrado.

Também de acordo com a PRF, já na tarde de ontem, uma denúncia indicou que, no local do furto, cinco indivíduos estariam carregando sacos do interior do mato para um caminhão. Foram realizadas buscas e, com o apoio da Brigada Militar de Canguçu, o veículo, um Ford F400 com placas de Caçapava, foi encontrado. Assim que ele parou, dois homens que estavam na cabine fugiram para uma área de mata próxima. O motorista, de 37 anos e natural de Crissiumal, e outros dois passageiros que estavam escondidos na carroceria, de 21 e 23 anos, naturais de Canguçu, foram presos em flagrante. Eles não possuíam antecedentes.

Ao todo, foram furtadas 4,4 toneladas do bitrem. Na carroceria do F400, os policiais encontraram 50 sacos de soja, totalizando 2,5 toneladas, que serão restituídas ao proprietário. O prejuízo só em relação à carga é estimado em R$ 6 mil.

A PRF alerta que este tipo de crime, além de causar prejuízos a empresas, coloca em risco todos os motoristas que transitam pelas rodovias.

