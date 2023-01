Suspeito de tentativa de feminicídio é preso

Um homem de 19 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil na tarde de hoje, dia 24. Conforme a Polícia, ele é suspeito de uma tentativa de feminicídio ocorrida no sábado, dia 21, quando teria ido até a casa de sua ex-companheira, de 17 anos, e efetuado vários disparos contra ela. A vítima foi atingida por três tiros na região da cabeça e do tórax. O suspeito foi conduzido ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.