A solenidade ocorreu na tarde dessa terça-feira, no auditório do Tribunal de Contas do Estado

Foto: Rafael Silva/BM

A Brigada Militar homenageou cerca de 150 policiais militares que se destacaram por atos de heroísmo, bravura e por serviços prestados à população. A solenidade, realizada na tarde dessa terça-feira (9), aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, e foi prestigiada pelo Comando da Corporação.

O subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Eduardo Biacchi Rodrigues, coordenador operacional da Instituição, saudou os homenageados afirmando o caráter de polícia multidisciplinar da corporação. “Estamos preparados não somente para o confronto, mas para todo o tipo de situação, tanto uma apreensão de armas, drogas, mas também para orientar a sociedade. E este foi apenas o primeiro de muitos atos que virão e que serão repercutidos no comandos regionais daqui pra frente. Porque todos os comandantes regionais já sabem que a política deste comando é valorizar a tropa, dar respaldo para ela trabalhar, dar ensinamento e conhecimento técnico para que ela tenha segurança no que está fazendo na rua. Portanto, essas são as palavras que queremos deixar com vocês, agradecimento e reconhecimento. Nossos indicadores de criminalidade estão caindo devido à dedicação do efetivo que temos, comprometido com os resultados e com os cidadãos”, destacou o coronel Biacchi.

De acordo com o comandante-geral da BM, coronel Mário Yukio Ikeda, a corporação buscou valorizar e enaltecer os feitos dos brigadianos. “Nosso esforço é para que o policial militar tenha um preparo técnico de qualidade e o armamento necessário para fazer seu trabalho com segurança. Mas sem a dedicação, a coragem e a força de vontade de cada um, nada disso seria possível. Então o objetivo desse ato é homenagear quem dedica sua vida, quem se arisca pela sociedade, uma forma de materializar o reconhecimento pela coragem e dedicação do policial militar tanto na repressão, quanto no trabalho com a comunidade”, afirmou.

Agraciados

Receberam o diploma de honra ao mérito os policiais militares integrantes do 1º Batalhão de Operações Especiais (1º BOE); 2º BOE; 2º Batalhão de Polícia (2º BPM); 3º BPM; 4º BPM; 5º BPM; 7º BPM; 8º BPM; 12º BPM; 13º BPM; 17º BPM; 18º BPM; 19º BPM; 20º BPM; 23º BPM; 25º BPM; 27º BPM; 28º BPM; 34º BPM; 35º BPM; 36º BPM; 38º BPM; 40º BPM; 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon); 2º RPMon; 6º RPMon; 7º RPMon; 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT); 3º BPAT; 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (1º BRBM); 2º BRBM e 2º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (2º BPAF).

O chefe do Estado-Maior da BM, coronel Júlio César Rocha Lopes, os demais oficiais e praças também prestigiaram a homenagem.



Por Clelia Admar/Gabinete do Comandante-Geral da BM