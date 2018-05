É através do personagem fictício “Porofe”, primeiras sílabas de Policial Rodoviário Federal, que o aposentado da polícia Carlos Alberto Bahr Fernandes conta de forma humorada episódios ocorridos em serviço ou na folga dos integrantes da PRF.



Segundo o novato escritor, que trabalhou por oito anos no posto da Polícia Rodoviária Federal de Caçapava, as histórias contadas no livro são fatos narrados por colegas ao longo dos anos. Ele se aposentou em 2002.



– O pessoal contava as histórias que aconteceram com colegas da PRF e eu anotava em qualquer pedaço de papel. Após me aposentar comentei com alguns amigos e colegas que estava pensando em lançar um livro, eles me incentivaram e depois de uma seleção publiquei 51 contos – disse.



A obra foi lançada na 45ª Feira do Livro da Furg, na Praça Dídio Duhá, no Cassino, em Rio Grande, em janeiro deste ano. Recentemente o escritor esteve em Caçapava participando das festividades em comemoração aos 40 anos da PRF no município.



– Com o lançamento do livro vários colegas começaram a enviar novas histórias, que pretendo compilar em um segundo livro, ainda sem data marcada para o lançamento. O legal é que o pessoal gostou. Fico feliz por isso – conta Fernandes.



Quem desejar adquirir um exemplar do livro pode entrar em contato com o escritor pelo e-mail botecopel2009@hotmail.com.