Luis Fernando Torres inicia agenda de compromissos em Brasília

O vereador Luis Fernando Torres (PT) iniciou hoje, 27 de fevereiro, uma agenda de compromissos em Brasília. Ele teve uma reunião com o ministro da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), na qual apresentou dados da Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio sobre a situação da estiagem no município, que trouxe perdas às lavouras e falta de água para animais e para consumo humano, e sobre o impacto nos produtores locais.

Na quarta-feira, 1º de março, Luis Fernando Torres terá uma nova reunião com o ministro Pimenta para tratar de emendas e aportes para o município.

“Meu trabalho junto ao Pimenta é conhecido pela comunidade caçapavana, através de muitos recursos que beneficiaram nosso município. Agora, como ministro, é um novo momento, e aqui estamos, sempre apresentando as demandas, com o objetivo do crescimento de Caçapava”, enfatizou Torres.

O vereador caçapavano deve permanecer na Capital Federal até sexta-feira, dia 03 de março.

