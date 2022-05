Prefeito participa de evento e reuniões em Porto Alegre

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) esteve, nesta semana, em Porto Alegre, onde participou de reuniões com os deputados estaduais Gerson Burmann (PDT), Eduardo Loureiro (PDT), Luiz Marenco (PDT) e Dirceu Franciscon (União Brasil), com o secretário Estadual de Turismo, Raphael Ayub, e com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior.

Com os deputados de seu partido, Amestoy conversou sobre emendas destinadas à Caçapava e que estão em andamento. Já o tema do encontro com Franciscon foi um projeto de calçamento para o município, que está em fase de tratativas. Na Secretaria de Turismo, o prefeito discutiu questões sobre os convênios da Consulta Popular 2021 e do Programa Avançar Turismo para o projeto do Museu a Céu Aberto do Forte.

A última reunião de Giovani Amestoy foi com Romildo Bolzan Júnior, na Arena do Grêmio. Eles conversaram sobre uma possível parceria para um jogo beneficente entre as categorias de base do clube e atletas caçapavanos. O prefeito também entregou a Bolzan um convite para a 1ª Festa do Azeite de Oliva, que ocorrerá em Caçapava neste mês.

Além das reuniões, Amestoy também esteve, na terça-feira, dia 03, no Pré-South Summit Brasil: “Como aplicar a inovação na prática no seu município?”, promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). No evento, o prefeito participou de workshops que apresentaram soluções para a aceleração do crescimento dos municípios, projetos e aplicativos de inovação para Prefeituras em diversas áreas.

Informações e foto: Imprensa Prefeitura