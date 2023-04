Prefeito promove mudanças no secretariado

Vice-prefeito Luiz Guglielmin assumiu a Secretaria Geral

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) promoveu uma série de mudanças no secretariado que o auxilia na administração do município. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 05, e, de acordo com o comunicado, as principais mudanças são nas Secretarias Geral e de Planejamento e Meio Ambiente. Isso porque Cássia Freitas, que é formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), deixa a Geral para assumir o Planejamento e Meio Ambiente.

Na nova pasta, também conforme o comunicado, a pedido do prefeito, ela deve tomar a dianteira do Projeto Caçapava Mais; de obras de calçamento urbano; atualizar o Plano Diretor e de Reurbanização e a Lei do Saneamento Básico; modernizar a coleta de lixo, através da instalação de contêineres; e dar seguimento às reformas do Centro Administrativo, na Rua Quinze de Novembro, e de quadras escolares.

Com a saída de Cássia Freitas, quem assume a Secretaria Geral é o vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB), com o objetivo de dar mais dinâmica ao Gabinete. A justificativa para sua escolha é o fato de ele ter “bom trânsito com o comércio, clubes setoriais e partidos”.

Outra mudança ocorre na Secretaria da Educação. Com a saída de Aristides Costa, Gislaine Huerta, que era sua secretária-adjunta, assumiu a pasta. Agora, para auxiliá-la, a professora Iole Dornelles assume o posto que estava vago. Ela é esposa do vice-prefeito Luiz Guglielmin.

Finalizando as alterações, também foram anunciados novos secretários-adjuntos para as Secretarias de Agropecuária, Indústria e Comércio: Gelson de Jesus Fonseca Lopes, ex-assessor do vereador Caio Casanova (PDT); e da Assistência Social: Franciele Mello, filha do secretário de Obras, Acidemar Henriques, e que já trabalhava na pasta.

Fotos: Imprensa Prefeitura