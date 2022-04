Prefeitura investirá R$ 5 milhões em novo maquinário

Anúncio foi feito pelo prefeito Giovani Amestoy na quarta-feira

Financiado junto ao BRDE, equipamento será utilizado na manutenção de ruas e estradas

O prefeito Giovani Amestoy (PDT), o vice-prefeito Luiz Guglielmin (OSDB) e secretários de município participaram, na quarta-feira, dia 20, de um almoço promovido pela Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE).

Durante o evento, Amestoy anunciou, junto ao diretor do BRDE, Otomar Vivian, um investimento de R$ 5 milhões para o setor de Obras, visando melhor atender à população. O valor será financiado pelo Banco e, conforme o acordo assinado, será destinado à compra de uma patrola, uma retroescavadeira e um caminhão.

De acordo com o prefeito, o novo maquinário será utilizado para melhorias nas ruas dos bairros e nas estradas do interior do município. O investimento corresponde à I Etapa do Programa Caçapava Mais, anunciado em outubro passado, durante a programação dos 190 anos do Município.

Outros investimentos

A Prefeitura também anunciou na quarta-feira que deve receber R$ 581 mil em emendas destinadas pelo deputado federal Marlon Santos (PDT) à Caçapava.

Conforme o deputado informou ao prefeito Giovani Amestoy em visita ao seu gabinete na segunda-feira, dia 18, R$ 150 mil são destinados à Assistência Social para investimento em alimentação de famílias em situação de vulnerabilidade.

Para a área da Saúde foram anunciados R$ 131 mil para custear o transporte de pacientes em tratamento; R$ 150 mil para investimentos em Atenção Básica de Saúde; e R$ 150 mil para custeio de procedimentos oftalmológicos no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang

Informações: William Brasil/Imprensa Prefeitura

Foto: Donizete Henriques