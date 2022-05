Progressistas promove seminário

O Progressistas promove amanhã, dia 14, o Seminário Regional Progressista. O evento ocorrerá às 9h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (Acic). Haverá palestra com o economista Antônio da Luz, que abordará o tema “Desenvolvimento Integrado”.

Estarão presentes o deputado federal Covatti Filho; o presidente do partido no Estado, Celso Bernardi; o senador e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Heinze; e a vereadora e pré-candidata a vice-governadora, Tanise Sabino.

Imagem: Divulgação