Silvio Tondo assume a presidência da Câmara

Vereador do Progressistas ocupa o cargo pela segunda vez. Em entrevista à Gazeta, ele projeta a gestão à frente do Legislativo, a relação com o Executivo e comenta a votação recebida

A Mesa Diretora que comandará a Câmara de Vereadores em 2023 foi empossada na primeira sessão do ano, realizada na terça-feira, dia 03. Em cerimônia que contou com a presença do prefeito Giovani Amestoy (PDT), do vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB), de secretários de Município e de familiares dos eleitos, Silvio Tondo (PP) assumiu a presidência do Legislativo, ao lado de Marco Vivian (MDB – vice-presidente), Patrícia Castro (PL – 1ª secretária) e Luis Fernando Torres (PT – 2º secretário). Daniela dos Anjos, Ricardo Pereira Gonçalves e Daniel Miranda seguem nos cargos de assessora jurídica, diretor e assessor de comunicação, respectivamente.

O primeiro ato do presidente após a investidura no cargo foi a instalação das Comissões Permanentes da Câmara para este ano, que ficaram assim formadas:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Titulares: Patrícia Castro (PL), Mariano Teixeira (PP) e Mirella Biacchi (PDT)

Suplentes: Marco Vivian (MDB), Zilmar Araújo (PP) e Paulo Pereira (PDT)

Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas

Titulares: Antônio Almeida Filho (MDB), Paulo Pereira (PDT) e Zilmar Araújo (PP)

Suplentes: Luis Fernando Torres (PT), Mirella Biacchi (PDT) e Mariano Teixeira (PP)

Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social

Titulares: Luis Fernando Torres (PT), Marco Vivian (MDB) e Jussarete Vargas (PDT)

Suplentes: Patrícia Castro (PL), Antônio Almeida Filho (MDB) e Caio Casanova (PDT)

Em entrevista à Gazeta na tarde de quarta-feira, dia 04, Silvio Tondo disse que pretende desenvolver seu trabalho da mesma forma que em 2019, quando ocupou a presidência da Câmara pela primeira vez.

– Vamos trabalhar de uma forma bem democrática, unindo os Poderes, nos aproximando das instituições de Caçapava e oportunizando que elas usem o espaço do Legislativo. [Em 2019] fizemos uma gestão bem transparente junto aos servidores e à comunidade, e é dessa forma que vamos trabalhar em 2023 – declarou.

Ele também disse que pretende buscar, junto aos deputados, emendas que auxiliem economicamente o município, e que a Câmara se faça presente em mais eventos.

Pelo segundo ano consecutivo, a Mesa Diretora da Casa será formada por partidos da oposição. Mas, segundo o presidente, isso não deve causar conflitos.

– Espero que seja bom [o relacionamento com o Executivo]. As ideias não serão todas unânimes, serão de diversas linhas e ideologias, mas o que a gente preza, a Câmara junto ao Executivo, é que possamos trabalhar em conjunto para beneficiar o povo de Caçapava. Esse é objetivo – afirmou.

Convidado pelos colegas vereadores a encabeçar uma chapa na eleição à presidência da Câmara, Silvio Tondo foi eleito por unanimidade, em votação que ocorreu na última sessão ordinária de 2022, em 29 de dezembro. Sobre esse resultado, ele disse que é uma responsabilidade muito grande ter recebido o apoio de toda a Casa.

– Quero agradecer publicamente a confiança da situação [base do governo Giovani Amestoy] no meu nome, e prometer que iremos trabalhar da melhor forma possível – concluiu.

Um balanço da gestão anterior

Em 2022, Luis Fernando Torres (PT) ocupou a presidência da Câmara de Vereadores, entrando para a História como o primeiro membro do Partido dos Trabalhadores a ocupar o cargo. Esse é um dos fatos que ele destaca de sua gestão, assim como as audiências públicas realizadas ao longo do ano.

– Fico muito feliz por ter sido o primeiro vereador do PT a assumir a presidência da Câmara, e isso sendo uma bancada que tem um vereador só. Mostra que o trabalho vem sendo reconhecido pelos demais partidos. Fiquei muito orgulhoso de terem me dado essa oportunidade – comentou.

Sobre as audiências públicas, ele diz que as vê como as principais ações de sua gestão enquanto presidente da Câmara, e que entende o Legislativo como “a casa do povo” e, por isso, através dessas reuniões, foi aberto o espaço para discutir os principais assuntos levantados pela população, que pode falar diretamente ao Executivo Municipal quais eram suas necessidades e seus anseios.

– Tivemos uma audiência sobre o IPE, quando os funcionários públicos estavam tentando mudar seu plano de saúde. Ela contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, e foi transmitida para todo o Estado através da TV da Assembleia. Houve também uma audiência sobre a situação das estradas do interior do município. Todo mundo estava preocupado com isso, tanto que encheu a Casa. E também fizemos uma audiência pública sobre a situação dos cachorros de rua. A gente recebe, ainda, reclamações semanais sobre o problema – destacou.

Fazendo um balanço da gestão, Luis Fernando Torres avalia que cada vereador tem a sua posição e seu estilo de trabalho, e unindo-se, foi possível aprovar quase todas as matérias de relevância para o município.

– Foi um trabalho em parceria com os funcionários, e temos que agradecer que tanto os concursados como o pessoal dos gabinetes trabalhou em conjunto para que conseguíssemos ter um ano tranquilo. No primeiro ano desse mandato, foi difícil, devido às diferenças que houve entre as bancadas de situação e de oposição. Mas, em 2022, conseguimos nos unir e ter diálogo tanto com a base do governo quanto com a oposição para ajudar, da melhor maneira possível, o município a se desenvolver – finalizou.

