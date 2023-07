Vereador denuncia supostas irregularidades em contratos da Prefeitura

O vereador Luis Fernando Torres (PT) denunciou, durante a sessão da Câmara de terça-feira, dia 27, supostas irregularidades em dois contratos da Prefeitura sobre o transporte de pacientes em ambulâncias. De acordo com ele, duas empresas que prestam esse serviço estariam recebendo valores diferentes para realizar viagens para o mesmo destino e pelo mesmo trajeto. Para ele, isso levanta preocupações sobre a transparência e o uso adequado dos recursos públicos na área da Saúde.

– Tenho aqui o contrato n° 5.424, firmado no início de 2022. Consta que o valor do quilômetro rodado é de R$ 1,16, e foi reajustado, este ano, para R$ 1,21, totalizando R$ 192 mil. E a outra empresa, para percorrer o mesmo destino e a mesma distância, recebe R$ 2,92 o quilômetro rodado, de acordo com o contrato 5.467, ao qual foi feito um aditivo e, até este mês, já foram pagos cerca de R$ 326 mil, pelo mesmo serviço prestado – afirmou o vereador durante a sessão.

O que diz a Prefeitura

Na quarta-feira, dia 28, a Gazeta questionou a Administração Municipal sobre as alegações apresentadas pelo vereador Luis Fernando Torres. Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, os valores não são os mesmos por se tratarem de licitações e de contratos diferentes. Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Caçapava do Sul informa que tratam-se de dois processos licitatórios dessemelhantes para contratação de serviços de ambulância, realizados em momentos distintos, com empresas diferentes:

“EDITAL 3226/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 – HOMOLOGADO EM 26 DE ABRIL DE 2022 – VANUSA RIBEIRO – ME;

“EDITAL 3327/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022 – HOMOLOGADO EM 28 DE OUTUBRO DE 2022 – ANDRÉ OLIVEIRA E CIA LTDA – ME.

“Os processos ocorreram de maneira pública e são auditados constantemente pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, estão no portal da transparência do município e cumpre-se todas as leis que regem os processos licitatórios.

“Vale salientar que a empresa vencedora do primeiro certame declarou possuir apenas um veículo para atender a demanda.”

Foto: Daniel Miranda/Imprensa Câmara