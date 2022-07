Vereador solicita audiência pública sobre ruas e estradas

O vereador Marco Vivian (MDB) apresentou uma solicitação à Câmara de Vereadores para que seja realizada uma audiência pública para discutir a situação de algumas ruas e das estradas do município. De acordo com o vereador, o objetivo é tratar o assunto de forma mais ampla, oportunizando a entidades e à comunidade uma discussão aberta.

Vivian também destacou a importância de dar voz aos produtores rurais, aos sindicatos, às cooperativas e aos presidentes dos bairros ao abordar uma demanda tão relevante para o bem-estar e a economia da cidade. Para ele, a audiência é necessária para que os segmentos possam ter a oportunidade de conversar e ouvir o secretário de Obras.

– Contamos com a participação da sociedade, uma vez que a Secretaria de Obras está deixando muito a desejar, e não está conseguindo dar condições de trafegabilidade às estradas do interior. É uma oportunidade de discutirmos este assunto tão polêmico, que os produtores, os moradores e todos os que utilizam as estradas do interior vêm relatando diariamente, tanto em nossos gabinetes aqui na Câmara, como nas redes sociais. Será um momento importante para o Executivo e a Secretaria de Obras ouvirem a comunidade para, quem sabe assim, trazer soluções para o conserto das estradas do município – declarou.

Em reunião realizada hoje, foi definido que a audiência será em 25 de julho, às 13h30min, no auditório da Câmara.

Informações e foto: Daniel Miranda/Imprensa Câmara