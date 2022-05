Vice-presidente cumpre agenda no RS no final de semana

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), estará no Rio Grande do Sul neste final de semana. O roteiro inicia na sexta-feira, dia 27, em Caçapava, às 11h. Ele virá à cidade para a 1ª Feira do Azeite de Oliva.

Ainda na sexta, às 18h, o vice-presidente ministrará aula magna na Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do Sul (Fasurgs), em Passo Fundo. E, a partir das 20h, participará de jantar na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município.

No sábado, Hamilton Mourão terá um encontro com lideranças políticas no aeroporto de Uruguaiana, às 10h15min. A agenda também inclui uma caminhada pela Baixada e pelo Centro da cidade. Às 11h30min, participará de palestra-almoço com representantes do agronegócio na Associação Rural de Uruguaiana e, em seguida, estará na abertura do 5º Fórum de Desenvolvimento das Regiões Fronteira Oeste e Missões, no Clube Comercial, às 14h30min.

A agenda finaliza com reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, a partir das 15h30min.

