Praias do Litoral Norte estão em boas condições para o banho de mar

O monitoramento da balneabilidade das águas, realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), mostra que doze pontos estão impróprios para o banho, nesta semana, em todo o estado. Entretanto, nenhum deles está no Litoral Norte, onde todas as praias estão em condições adequadas.

Na Região Hidrográfica do Guaíba estão impróprias para banho, as praias da Alegria e da Florida, no município de Guaíba. No litoral médio seguem impróprias as praias da Capilha, em Rio Grande, e do Camping Municipal, em Cristal. Em São Lourenço do Sul, além da Praia das Nereidas, que já estava imprópria, a Praia da Barrinha também está sem condições de banho. No Litoral Sul, o camping municipal de Pedro Osório segue como único ponto impróprio.

Na região Hidrográfica do Uruguai estão sem condições para banho, o balneário Caverá, em Alegrete; a praia do Passo Real, em Dom Pedrito; o camping Rainha do Sol, em Manoel Viana; a praia das Areias Brancas, em Rosário do Sul; e o balneário Distrito Ernesto Alves, em Santiago.

Por Catarina Gomes/Ascom Sema-Fepam