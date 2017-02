Prefeito cumpre agenda com Secretários e Deputados na capital

O prefeito Giovani Amestoy esteve em Porto Alegre na quarta-feira, dia 08, para cumprir agenda. A primeira reunião foi no Gabinete da Deputada Estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Liziane Bayer (PSB) e com o Secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto.

Na ocasião, o prefeito levou demandas da Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio, e solicitou auxílio como empréstimo de máquinas para conserto de estradas no interior para escoar a safra, além de solicitar a construção de açudes e poços aartesianos.

Em seguida, Giovani esteve com o Secretário de Obras, Saneamento e Habitação, Gerson Burmann e pediu agilidade no empréstimo de máquinas para o setor de Obras do município, além de confirmar do Secretário a doação de um veículo e a construção de dois poços artesianos em Caçapava.

SEGURANÇA

Para finalizar as agendas do dia, o prefeito, junto do presidente do Legislativo caçapavano Ricardo Rosso e do vice-presidente, Marquinho Vivian, se reuniram com o secretário de Segurança Pública do Estado, Cesar Schirmer e o Deputado Estadual Jovir Costela (PMDB).

Os representantes de Caçapava solicitaram aumento no efetivo da Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, tendo em vista que os órgãos de segurança do município estão com dificuldade em atendimento devido a baixa quantidade de profissionais e pela falta de estrutura e repasse do Estado.

Giovani citou o aumento da criminalidade no município, e preocupação em combater crimes como furtos, abigeato e tráfico de drogas que aumentaram significativamente.