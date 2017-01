Prefeito de Santana participa do Consórcio Público do Extremo Sul

Os prefeitos de Pedras Altas, Luiz Alberto Perdomo (PSB); de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer (PT) e de Piratini, Vitor Ivan Rodrigues (PDT) foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidentes para a gestão 2017/2018 do Consórcio Público do Extremo Sul (Copes).

O prefeito de Santana da Boa Vista, Ito Freitas (PT), participou da assembleia realizada na quinta-feira, dia 25, na sede da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), em Pelotas.

Com a adesão de Aceguá, também anunciada durante a assembleia, o Copes passou a ser formado por 21 prefeituras da região. O último presidente foi o ex-prefeito de Santa Vitória do Palmar, Eduardo Morroni (PT), que se despediu do cargo apresentando um balanço de sua gestão.

Segundo ele, estrategicamente mais conservadora e focada no imediatismo para atender as demandas das prefeituras no quesito corte de gastos. “As compras realizadas, principalmente de remédios, primaram pela economia e garantiram o melhor preço”, disse.

A nova gestão da Copes pensa em expandir a atuação com investimentos em estudos para amenizar os problemas com a correta destinação dos resíduos sólidos, através da construção de um aterro sanitário regional a partir das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Azonasul, as pautas sobre a urgente necessidade de ampliar a representatividade regional e a consolidação de redes para desenvolver criatórios de camarão e abatedouros de ovinos na zona sul também foram debatidas pelos prefeitos.