Prefeito e Presidente da Câmara fazem relatório da viagem a Brasília

Na terça-feira, dia 18, o Prefeito Giovani Amestoy e o Presidente da Câmara, Ricardo Rosso, divulgaram um relatório da viagem que fizeram a Brasília na semana passada

Segundo o Presidente Ricardo Rosso, o Prefeito fez um convite formal a Presidência da Câmara para o Presidente representar o Poder Legislativo nas agendas marcadas na Capital Federal, principalmente para tentar resolver os problemas da creche da Vila Henriques e formalizar o empenho das emendas impositivas ao município, além de uma audiência na CNM sobre o novo Cálculo Atuarial do FAPS.

Agendas realizadas no Congresso Nacional e nos Ministérios:

1 – Deputado Federal Jerônimo Goergen: emenda de R$ 250 mil para agricultura, compra de equipamentos agrícolas.

2 – Senador Lasier Martins: emenda de R$ 600 mil para a educação, também impositiva.

3 – Deputado Federal Pompeu de Matos: através do vereador Paulo Pereira vai cadastrar uma emenda para a compra de um trator para agricultura.

4 – Afonso Mota e José Otávio Germano: emenda da bancada gaúcha de R$ 350 mil para compra de equipamento na área de segurança pública, a emenda já foi liberada.

5 – Deputado Luiz Carlos Heinze: emenda de R$ 250 mil também para agricultura, que será cadastrado no orçamento da União através do vereador Silvio Tondo.

6 – Senadora Ana Amélia: emenda em nome da bancada do PP no Legislativo Caçapavano de R$ 500 mil para a saúde.

7 – Deputado Paulo Pimenta: cadastro de nova emenda para Caçapava através do vereador Boca Torres, no qual será definido a área em conjunto com o vereador.

8 – CNM : Reunião sobre o novo cálculo atuarial do FAPS

9 – Casa Civil: Técnicos do FNDE onde foi solicitado a presença dos técnicos da Prefeitura para que no prazo de 30 dias resolva o problema e ajustes as inconformidades.

19.07.2017 – 07h27min