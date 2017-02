Prefeito participa de audiência do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho

O prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy participou nesta sexta-feira da Assembleia Geral ordinária do Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho em Livramento.

Na pauta, estavam a Audiência em Brasília com o Ministro Blairo Maggi para tratar do projeto das Patrulhas Mecanizadas; às compras coletivas via consórcio; convênio com empresa responsável pelas patrulhas; discussão do Regimento Interno do Conselho Fiscal; telefonia 3G no interior dos municípios, entre outras.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, a Secretária da Fazenda, Ihoko Nakashima Mota e o chefe de gabinete, Stener Camargo, também participaram da audiência.