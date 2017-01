Prefeito recebe representantes do Sesc Regional

A gerente do Sesc de Cachoeira do Sul, área da regional de Caçapava, Marilde Lisete de Moraes Oliveira e a responsável pelo Balcão do município, Milene Flores, se reuniram com o prefeito Giovani Amestoy nesta sexta-feira.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, o objetivo da reunião foi apresentar as ações realizadas pelo Sesc no município e oferecer as ações de saúde, educação, cultura e turismo da zona de abrangência da Unidade de Cachoeira.

Os secretários de Cultura e Turismo, Leandro Bazotti e Educação, Leslie Maicá de Melo, e sua adjunta, Cátia Cilene, além de representantes do Balcão do Sesc local participaram da reunião.