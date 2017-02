Prefeito recebe visita da Polícia Rodoviária Federal

(Foto: Comunicação/Prefeitura)

O prefeio Giovani Amestoy recebeu na terça-feira, dia 07, a visita do chefe da 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Heder Macedo, para discutir demandas de segurança e falar sobre o novo posto do comando na BR 392.

De acordo com Macedo, a obra está na segunda fase e deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Ele agradeceu a parceria com o município, que cedeu engenheiro para acompanhemnto das vistorias do novo prédio.

Amestoy e Macedo trataram ainda de parcerias entre o Executivo e a PRF para a promoção de campanhas de trânsito e turismo.

Ele estava acompanhado da equipe de Policiais responsáveis pelas obras: Alexandre Gossling (Comissão Fiscal), Fábio Klein (Agente de Infraestrutura) e Róis Adriano (Presidente).