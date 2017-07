Prefeito se encontra com petistas para tratar de recursos

Estiveram reunidos na tarde de segunda-feira (10) em Brasília, o prefeito Giovani Amestoy (PDT), o presidente da Câmara Municipal Ricardo Rosso, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) e o caçapavano, radicado em Brasília, Giordano Borba (PT), que articulou o encontro do prefeito com Pimenta.

Na oportunidade, Borba que hoje trabalha assessorando municípios, fez um rápido balanço sobre a situação técnica das emendas parlamentares de Pimenta.

O Prefeito Giovani Amestoy, agradeceu os investimentos já feitos pelo parlamentar e solicitou uma nova emenda com valores reforçados. Pimenta registrou que tem toda a disposição de fazer uma emenda parlamentar de maior valor no próximo ano, desde que seja investida em uma área vital do município e que atenda às necessidades da comunidade.

– Tenho um compromisso com Caçapava que sempre me deu grandes votações, por isso gosto de discutir com o vereador Boca (PT) que sempre me solicita emendas que expressam a necessidade da comunidade – registrou Pimenta.

Pimenta solicitou a Borba que acompanhe junto com o vereador Luiz Fernando Torres (Boca-PT) e solicite ao vereador que abra uma discussão junto ao poder público, entidades e comunidade para a definição de qual área o investimento deve ser destinado.

Giordano Borba informou que já telefonou ao parlamentar. Na conversa, acertaram um encontro do Partido dos Trabalhadores local para discutirem a reestruturação da direção do Partido no município e retomada da ação partidária junto aos movimentos sociais na cidade e que na oportunidade farão uma discussão coletiva sobre o objeto da emenda.

Fonte: Assessoria do Deputado

Foto: Divulgação