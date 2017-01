Prefeito vai a Câmara protocolar projeto emergencial

(Foto: Comunicação da Prefeitura)

O prefeito Giovani Amestoy esteve reunido na manhã de segunda-feira (23) na Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul para apresentar um projeto emergencial de contratação de um médico pediatra para atendimento.

O contrato de número 1141, que autoriza o poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente por um período de 6 meses um médico pediatra, padrão 13, para atuar 20 horas semanais nas unidades básicas de saúde, foi apresentado ao presidente da Câmara, Ricardo Rosso, e para os vereadores: Caio Casanova, Jerre Alex Vargas, Luís Fernando Torres (Boca), Márcia Gervásio, Mariano Teixeira, Marquinho Vivian, Paulo Pereira, Silvio Tolfo e Zilmar Oliveira (Mano).

“De antemão agradeço o recebimento de meu pedido para que coloquem em votação na sessão desta segunda-feira (23) ainda o projeto, pois o município está há quase dois meses sem médico Pediatra e precisamos atender esta demanda para não deixar quem precisa sem atendimento médico”, justificou Giovani, que disse já estar em tratativa com mais um médico especialista nesta área para suprir os atendimentos.

“Agradecemos a presença do Prefeito por vir pessoalmente até esta casa justificar a urgência da votação e colocaremos na pauta desta sessão, atendendo ao pedido”, frisou o presidente do Legislativo, Ricardo Rosso.

Outros assuntos como a renovação de contrato do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, do Pronto Atendimento e da mudança da 8ª Coordenadoria de Saúde foram discutidos na reunião. O prefeito ainda tirou algumas dúvidas dos vereadores sobre Pedidos de Solicitação de segurança e obras no município.