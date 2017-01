Prefeito vai a Porto Alegre buscar auxílio a Caçapava

Na última terça-feira (10) o Prefeito Giovani Amestoy, acompanhado do Secretário de Obras, Paulo Henriques, do Chefe de Gabinete, Stener Camargo, e do Vereador, Paulo Pereira, foram visitar alguns órgãos do Governo do Estado para encaminhar demandas urgentes de Caçapava do Sul.

Pela manhã ocorreu uma reunião com Júlio Chaise, Chefe de Gabinete do Secretário Estadual de Educação, na qual foi solicitada atenção para as escolas estaduais de Caçapava, principalmente ao que diz respeito a infraestrutura.

Logo após, a comitiva de Caçapava foi recepcionada pelo Secretário Estadual de Obras, Saneamento e Habitação Gerson Burmann e pelo Deputado Federal Pompeo de Mattos. Inicialmente foi apresentado o estado de calamidade que o município se encontra no setor de obras. Após, foram realizadas diversas solicitações como a perfuração de dois poços artesianos: um na localidade do Rincão dos Farias e outro no Irapuazinho. Além disso, foi solicitada a doação de um veículo para a Secretaria de Obras e o empréstimo de uma escavadeira hidráulica. Segundo Burmann, todas estas demandas serão atendidas pela Secretaria.

A tarde, a comitiva visitou o gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni, onde foi solicitada a intervenção do Deputado na liberação dos recursos que estão em atraso para a Secretária Municipal de Saúde.

Prontamente Simoni agendou uma reunião com o Diretor do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA), Rogério Celi, que explicou “que o Estado havia planejado pagar todos os atrasos até o mês de dezembro, mas, que por falta de recursos, a dívida ainda não foi quitada”. Ainda foi solicitado ao diretor agilidade no processo de credenciamento no SUS do Centro de Traumatologia do município.

Por fim, Amestoy se reuniu com o Diretor Técnico da Corsan, Antônio Gomes, e o assessor da presidência, Conceição Krusser, solicitando agilidade no projeto de rede de água da Vila Pereirinha; no projeto de tratamento de esgoto e a viabilidade de um projeto de rede de água para a Vila Progresso.