Prefeito, vice e onze vereadores serão empossados dia 1°

O prefeito eleito, Giovani Amestoy (PDT), o vice, Luiz Guglielmin, e os onze vereadores serão empossados domingo, dia 1º de janeiro de 2017, às 19h, na Câmara de Vereadores. Assista ao vivo pela internet através da TV Câmara



A solenidade de posse será presidida pelo vereador com mais idade, Ricardo Rosso (PP), conforme estabelece a Lei Orgânica. Primeiro, ele vai empossar os vereadores eleitos e reeleitos e, em seguida, o vice-prefeito e o prefeito.



Após o novo Chefe do Executivo fará seu discurso de posse. Logo em seguida o novo prefeito irá até a Prefeitura para nomear seu secretariado. Enquanto isso, na Câmara acontece à eleição da Mesa Diretora.



Na Sessão de segunda-feira, dia 26, o vereador Ricardo Rosso declarou intenção de ser candidato à presidente da Casa, com Marquinhos Vivian (PMDB) de vice, Silvio Tondo (PP) primeiro Secretário e Mariano Teixeira (PP) segundo Secretário.



Os onze vereadores para Legislatura 2017/2020 será formada por Caio Casanova (PMDB), Mariano Teixeira (PP), José Sidney Menezes Pirola (PP), Silvio Tondo (PP), Ricardo Rosso (PP), Marquinho Vivian , Zilmar Araújo – Mano (PP) , Luiz Fernando Torres – Boca (PT), Jerre Alex Vargas (PMDB), Márcia Gervásio (PDT) e Paulo Pereira (PDT).



Os novos secretários de Município: Ihoko Nakashima Mota (Fazenda), Leandro dos Santos Bazotti (Cultura e Turismo), Maria Tereza de Macedo (Assistência Social), Leslie Maicá de Melo (Educação), Francisco de Paulo Dutra Henriques (Obras), Flávio Manuel Alves Monteiro (Planejamento e Meio Ambiente), José Junior Santos Dias (Administração), Dr. Juarez da Rosa Teixeira (Saúde), Ney Antônio Goulart Tavares (Geral).