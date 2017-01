Prefeito visita Cachoeira do Sul para tratar da Ponte do Seivalzinho

Nesta quarta-feira (11) o prefeito Giovani Amestoy acompanhado do Secretário de Obras, Paulo Henriques, e do Chefe de Gabinete Stener Camargo, visitaram o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Ghignatti. Na oportunidade, foi solicitado apoio para a construção da ponte que liga os municípios, localizada no Seivalzinho.

O Prefeito de Caçapava do Sul mostrou-se preocupado com a situação da ponte, que se encontra em estado crítico, em uma localidade de acesso de moradores e de escoamento de safra, que se aproxima.

Os prefeitos solicitaram ao deputado estadual Marlon Santos apoio para a construção de uma nova ponte. Devido a periculosidade de tráfego de veículos acima de três toneladas no local, o prefeito Giovani Amestoy visitou o tenente coronel Guilherme Stagi Hossmann, do 3º BE Cmb, pedindo apoio para a construção de uma ponte militar emergencial.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, o Tenente explicou que realizará uma visita ainda esta semana na localidade e pediu o envio de um ofício ao Comando Militar do Sul, solicitando a demanda, que será encaminhada amanhã (12).

Também participou da reunião no gabinete do prefeito de Cachoeira, a chefe de serviços de Obras do Interior, Carolina Larronda.