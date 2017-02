Prefeitos da região participam de Seminário da Famurs

O prefeito Giovani Amestoy (Caçapava do Sul), Sávio Prestes (Lavras do Sul) e Arilton de Oliveira Freitas- Ito (Santana da Boa Vista) participam nesta quarta (15) e amanhã (16) do Seminário dos Novos Gestores, promovido pela Associação das Federações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre.

Com o tema “Reconstruindo o país através dos Municípios”, a Famurs promove ao longo dos dias uma série de capacitação aos prefeitos e secretários municipais de todo o Estado, além de orientá-los dos desafios que deveram enfrentar na economia do país no próximo quadriênio.

Fonte e Foto: Comunicação/Prefeitura/Caçapava