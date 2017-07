Prefeitura abre processo seletivo para Monitor Social

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração, publicou nesta sexta-feira (14) Edital de Processo Seletivo (Lei Municipal nº 3.670 2015) para contratação temporária no cargo de Monitor Social de nível médio.

O processo seletivo é para preenchimento de uma vaga e cadastro reserva (CR) para Monitor Social, que deverá desempenhar suas funções na Secretaria de Município da Assistência Social, cuja remuneração é de R$ 1.104,85.

As inscrições serão realizadas no período de 24 a 28 de julho de 2017, das 09h às 15h, na Secretaria Municipal de Administração e para se inscrever o candidato deve apresentar documento original com foto (RG, CPF), comprovante escolar e cópia (xérox) dos documentos.

O processo seletivo simplificado constará de Prova Escrita (Português, matemática e Legislação), com 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, de nível médio, cada questão terá 05 (cinco) alternativas sendo somente 01 (uma) a correta. A prova será no dia 19 de agosto de 2017, impreterivelmente às 13h30min, no Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro. A duração da prova objetiva será de 02 horas,

Descrição Sintética das Atribuições: Programar, desenvolver, executar e participar de atividades socioeducativas de recreação, lazer, artísticas e culturais voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos e situação de vulnerabilidade, visando a proteção integral e a inclusão social dos usuários das políticas sociais do município.

Comunicação da Prefeitura

15.07.2017 – 19h17min