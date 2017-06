Prefeitura apresenta o Plano Plurianual do Governo

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Geral, apresenta nesta sexta-feira (30), às 13h, na Câmara de Vereadores, os programas de gestão, temáticas e receitas do Plano Plurianual – PPA do governo de 2018 a 2020.

Na segunda-feira (26) o Secretário Geral, Nei Tavares, apresentou em Audiência Pública, na Câmara de Vereadores, com a presença dos Secretários de governo, do prefeito, Giovani Amestoy, do vice, Luiz Guglielmin, e dos vereadores Alex Vargas, Luiz Fernando Torres, Márcia Gervásio, Marco Taschetto e Zilmar Araujo, as temáticas do programa do governo.

O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação do governo por meio de Programas, classificados em duas espécies, os de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município e os Temáticos.

Dentro do Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município estão: gestão e manutenção das secretarias, do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores (Faps); do Poder Legislativo e das Operações Especiais, além de manutenção das folhas de pagamentos, das despesas administrativas e amortização de dívida pública.

“O Futuro se faz no presente”

Na área de educação, com o lema “O Futuro se faz no presente”, o Plano destaca a Criação da Escola Municipal Rural; a ampliação do desporto e a qualificação do ensino para alunos e professores.

“Saúde é a nossa Preocupação”

A “Saúde é a nossa Preocupação”, almeja a ampliação do acesso aos serviços de saúde prestados pelo município, mantendo a agilidade em atendimento de urgência e emergência, fortalecendo e qualificando serviços na atenção primária e secundária e a manutenção e melhoria da rede de atenção especializada à saúde, construindo, reformando, equipando e qualificando os serviços de média complexidade, incluindo apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência.

“Segurança Para Todos”

Numa das temáticas, Município Forte, Segurança Para Todos, destacam a Implantação da Guarda Municipal; Manutenção e ampliação dos pontos de Iluminação Pública e o Fortalecimento do Controle contra o Abigeato.

“Sempre perto de você”

A Assistência Social, com o lema “Sempre perto de você”, quer dar mais incentivo aos eixos das ações sociais e fazer se presente nas comunidades. A de secretaria de obras enfatizou proporcionar melhores condições nas vias, passeios urbanos, iluminação e cemitérios municipais.

Turismo e Agronegócio

Outro eixo que se destaca é o Turismo e Agronegócio Incentivando e Fomentando o Desenvolvimento com Emprego e Renda; que apoia e estimula o Aumento da Produção Agrícola e Pecuária do Município, o empreendedorismo e desenvolvimento econômico e desenvolvimento do destino turístico Caçapava do Sul.

Central de Projetos

Dentre as funções do gabinete do prefeito, cujo lema de governo é Construir o Presente e Projetar o Futuro, estão: Manutenção e Aperfeiçoamento dos órgãos de Gestão e Controle; Ampliar a Administração Financeira e Tributária; melhoria da Retransmissão de Sinais de TV e Ampliação de Sinais para Celulares e Internet e Aperfeiçoamento da Central de Projetos.

Município Sustentável

Outro destaque apresentado é o Município Sustentável; em que o governo está trabalhando na elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, com Implantação da Coleta Seletiva Solidária integrada (coleta porta a porta e pontos de entrega voluntária, pontos verdes no comércio) e educação ambiental nas escolas do município.

(Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura)

Foto: Reprodução