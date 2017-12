Prefeitura receberá antecipada primeira do ICMS 2018

Recurso será depositado na conta das prefeituras em 28 de dezembro

Atendendo solicitação da Famurs, o Banrisul irá antecipar o repasse da primeira parcela do ICMS de 2018 para dezembro deste ano. A Federação estima que os municípios possam contar com cerca de R$ 130 milhões para cumprirem seus compromissos ainda no atual exercício. O depósito será feito no dia 28 de dezembro de 2017, último dia bancário do ano, e representa a arrecadação dos dias 26 e 27.

O presidente da Famurs e prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, destaca que a antecipação do depósito dos valores ajuda os gestores municipais a fecharem as contas.

“Este dinheiro vem em boa hora. Os prefeitos podem utilizar o recurso para amenizar as dificuldades financeiras das cidades neste fim de ano”, explicou.

ICMS

Sendo uma importante fonte de receita para os municípios, o Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) é o tributo sobre

a venda de mercadorias. O imposto inclui diversos produtos como

eletrodomésticos, alimentação, cosméticos, além de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Fonte: Famurs