Prefeitura resgata projeto de Saneamento Básico

O prefeito Giovani Amestoy e o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro e seu adjunto Nilvo Dorneles, receberam na segunda-feira, dia 23, o superintendente Regional da Corsan, José Antonio Marin de Oliveira e o Engenheiro de Expansão da empresa, Fabiano Cruz.

O objetivo da reunião foi o resgate do projeto de mais de R$ 7 milhões para a construção do lago de decantação em Caçapava para dar início as obras de recolhimento de esgoto no município.

“As tratativas deste projeto começaram em 2006, mas a Corsan havia desistido dele devido a falta de continuidade na documentação para implantação pelo Executivo. O prefeito Giovani pediu para que a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente desse uma atenção especial a esta demanda. E conseguimos resgatar o projeto que estava perdido”, disse Flávio.

Segundo o secretário, a Corsan exige que o município disponha da área de decantação, cujo Decreto de Utilidade Pública já está sendo encaminhado pelo prefeito, que foi a Porto Alegre na terca-feira (24) acompanhado do vereador Paulo Pereira e recebido pelo diretor técnico da Corsan, Antônio Gomes, para agilizar a construção da área de esgotamento sanitário.

Giovani disse que está em tratativas para que a obra saia do papel e inicie de imediato e que a Corsan vai, ainda, finalizar a construção da rede de água da Vila Pereirinha conforme outro projeto que estava parado.

A Corsan informou ao Planejamento ainda que repassará mais R$ 8 milhões para a segunda parte do projeto, que determina a construção de 21 quilômetros de rede de esgoto e que há possibilidade de expansão da rede.

Planejamento e Meio Ambiente

De acordo com o Secretário Flávio Monteiro, ao assumir a pasta existiam 28 projetos parados por falta de documentos e respostas. Destes, seis deles já foram concluídos e os demais 22 estão em tratativas:

“O Parque da Fonte do Mato; a EMEI Alfredo Duarte e a rua Nicolau Silveira Abraão, por exemplo, estão em fases finais dos projetos. Este mês ainda terá início o calçamento da rua Silva Jardim. E, dia 25 iremos até Santa Maria, em reunião com o gerente da Caixa Econômica Federal para solicitar prazos maiores para colocarmos todos estes projetos em dia”, informou Flávio.

O Secretário falou ainda que a pasta tem atendido as demandas da população; dos vereadores e que foi criado nesta gestão um organograma interno onde cada integrante da equipe tem sua função específica.

“Todo nosso quadro da Secretaria é formado por funcionários técnicos e de carreira. Inclusive meu adjunto. E isto me dá certa tranquilidade no atendimento das demandas e na busca de captação de projetos e recursos ao município”, disse Flávio.

Ele informou também que para dar entrada em projetos e solicitações na Secretaria é preciso fazer um check-list de todos os documentos necessários para executar o pedido.