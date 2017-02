Prefeitura visita área de instalação de frigorífico

O vice-prefeito Luiz Guglielmin e os secretários Paulo Henriques (Obras) e Nei Tavares (Geral) estiveram nesta terça-feira (31) na sede do Frigorífico Frigoli Alimentos, que pretende se instalar na cidade. O vereador Silvio Tondo acompanhou a visita aos empresários e colaboradores da empresa.

Serão investidos aproximadamente R$1 milhão no frigorífico, que fica às margens da BR 392, e a perspectiva é que gere mais de 120 vagas de empregos.

A visita do vice-prefeito e dos Secretários ocorreu para vistoria no local, a pedido dos empresários que já possuem outros frigoríficos no Mato Grosso do Sul e que estiveram dias atrás no gabinete do prefeito pedindo auxílio para a Secretaria de Obras em relação à infraestrutura da empresa.

A Prefeitura garantiu o auxílio na estrada que dará acesso ao frigorífico, além de auxiliar nos reparos da parte externa do prédio, já que a previsão é que aumente a oferta de emprego no mercado de trabalho do município, além de gerar uma maior fiscalização na venda de carnes com procedência.